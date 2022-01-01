هل نسير نحو حرب عالمية؟

2022/01/01 | 13:03 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يجب أن يكون الهدف الأول للديمقراطيات هو منع سوء التقدير القاتل من قبل المعتدين المحتملين.

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