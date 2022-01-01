مصر.. تعطيل الدراسة وإعلان الطوارئ بسبب الطقس

2022/01/01 | 13:05 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أعلنت العديد من المحافظات المصرية، تعطيل الدراسة وحالة الطوارئ، بسبب سوء الأحوال الجويّة التي تشير التوقعات إلى إستمراها 4 أيام.وتمر مصر حاليًّا بمنخفض جوي يتسبب في اضطراب بحالة الطقس وصل ذروته، أمس الجمعة، وسط تحذيرات بضرورة البقاء في المنازل وعدم الخروج إلا في حالة الضرورة، فيما توقّعتْ هيئة الأرصاد الجوية المصرية …

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تعطيل الدراسة وإعلان الطوارئ بسبب الطقس أولاً على النور نيوز.

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