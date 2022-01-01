حريق يتسبب في توقف العمل بمنصة غاز إيرانية

2022/01/01 | 13:07 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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ذكرت هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية أن حريقاً اندلع على منصة لإنتاج الغاز في حقل بارس الجنوبي بإيران اليوم السبت مما أدى لتوقف العمل بها.

وأضافت “تعرضت المنصة 16 في حقل بارس الجنوبي لحريق كبير وخرجت من دائرة الإنتاج”.

وقالت شبكة أخبار جمهورية إيران الإسلامية بالتلفزيون الإيراني في منشور على حسابها بتطبيق تليغرام إن شركة بارس للنفط والغاز، التي تدير المنصة، ذكرت أنه كان هناك تسرب للغاز لكن الضرر “ليس كبيراً”.

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