الأمم المتحدة تدعو الحكومة اليمنية للسماح باستيراد أجهزة اتصالات لمطار صنعاء

2022/01/01 | 13:12 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعت الأمم المتحدة الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا إلى السماح باستيراد أجهزة اتصالات جديدة إلى مطار صنعاء الخاضع لسيطرة المتمردين الحوثيين لضمان "سلامة" الرحلات الجوية الإنسانية.

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