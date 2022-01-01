2022/01/01 | 13:15 - المصدر: زاكروس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: kPYQAOP3ndA

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. الشعر الشعبي في جميع الأعياد - يا هلا بالضيف الشاعر حسين فارس | نسمات زاكروس) نشر أولاً على موقع (زاكروس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. الشعر الشعبي في جميع الأعياد - يا هلا بالضيف الشاعر حسين فارس | نسمات زاكروس) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (زاكروس).