برهم صالح يؤكد أن عام 2022 سيشهد تشكيل حكومة جديدة مُقتدرة لدولة آمنة لشعبها وجيرانها

2022/01/01 | 13:27 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد رئيس الجمهورية، برهم صالح أن عام 2022 سيشهد تشكيل حكومة جديدة، يجب أن تكون مُقتدرة.وقال صالح، في تغريدة له على منصة تويتر: “‏يطل علينا عام جديد، حاملاً معه تطلعات شعبنا الذي واجه بعزيمة نادرة شتى المصاعب والمحن، متمسكاً … Readmore

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