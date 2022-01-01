بالصور.. جماهير المجلس الاعلى الاسلامي العراقي يتوافدون للمشاركة في ذكرى استشهاد قادة النصر

2022/01/01 | 13:32 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يغداد/

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جماهير المجلس الاعلى الاسلامي العراقي يتوافدون للمشاركة في ذكرى استشهاد قادة النصر أولاً على الايام نيوز.

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