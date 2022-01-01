اغلاقات وازدحامات في شوارع بغداد قبيل انطلاق تظاهرة من أنصار الحشد الشعبي

2022/01/01 | 13:33 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شهدت العاصمة العراقية بغداد، منذ صباح اليوم السبت (1 كانون الثاني 2022) ازدحامات بعدد من الشوارع الرئيسية، اثر قطوعات قامت بها السلطات.ويأتي ذلك قبيل انطلاق تظاهرة من أنصار الحشد الشعبي، مقررة ظهيرة اليوم السبت، لاحياء الذكرى الثانية لاغتيال القائد … Readmore

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