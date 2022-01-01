الانواء الجوية تتوقع تساقط أمطار رعدية

2022/01/01 | 13:34 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سيكون الطقس في المنطقة الوسطى، غائماً جزئياً يتحول تدريجياً الى غائم مع تساقط زخات مطر خفيفة.

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