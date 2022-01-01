إيران تتسلم طائرات “سوخوي 35” من روسيا مقابل منتجات نفطية

2022/01/01 | 13:38 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشف مصدر رفيع المستوى في وزارة الدفاع الإيرانية، عن توصل طهران وموسكو إلى اتفاق، أمس الأول، يقضي بتسليم طائرات “سوخوي 35” متطورة، كانت ضمن صفقتين لمصر وإندونيسيا، إلى طهران مقابل نفط إيراني.

وأوضح المصدر لصحيفة “الجريدة” الكويتية، أن القاهرة كانت قد أبرمت اتفاقاً لشراء 36 مقاتلة، وتعاقدت جاكرتا على 25 طائرة “سوخوي 35” من الجيل الجديد، وبعد قيام موسكو ببناء الطائرات وتجهيزها تراجع البلدان عن استكمال الصفقتين بسبب ضغوط أمريكية.

وأشار المصدر إلى أن موسكو عرضت على طهران شراء هذه المقاتلات، لكن العقدة تمثلت في عدم وجود ميزانية كافية لدى وزارة الدفاع الإيرانية لدفع الثمن، مضيفاً أنه بعد مفاوضات طويلة توصل الجانبان إلى اتفاقية تبادل السلع فيما بينهما، وتم التفاهم على أن تدفع إيران تكلفة الطائرات عبر تصدير النفط إلى روسيا.

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