الفياض: اغتيال قادة النصر جريمة بحق سيادة العراق وشعبه

2022/01/01 | 13:41 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رئيس هيئة الحشد الشعبي العراقي فالح الفياض: اغتيال قادة النصر جريمة ارتكبت بحق سيادة العراق وشعبه الفياض: اليوم هو يوم الوفاء لشهداء النصر الفياض: نعاهد شهداء قادة النصر بالمضي في درب النصر والشهادة الفياض: ضمير الأمة هي المرجعية الدينية العليا … Readmore

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