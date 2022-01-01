2022/01/01 | 13:44 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد إنطلقت في العاصمة بغداد، اليوم السبت، تظاهرة كبيرة تنديدا بالجريمة الأمريكية التي إستهدفت قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس قرب مطار بغداد الدولي.وجاء في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، ان “الحشود توافدت من المحافظات العراقية، بمشاركة رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض وقيادات ومقاتلين بالحشد وشخصيات رسمية، إلى منطقة الجادرية وسط …

ظهرت المقالة في بغداد..



إنطلاق تظاهرة بذكرى الاستهداف الامريكي لسليماني والمهندس أولاً على النور نيوز.

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