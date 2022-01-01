الإعلام الأمني يوضح بشأن تحليق منخفض لطائرات في بغداد

2022/01/01 | 13:44 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أصدرت خلية الإعلام الأمني، اليوم السبت، توضيحاً بشأن تحليق منخفض لطائرات في سماء العاصمة بغداد.وذكرت الخلية في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، ان “طائرات القوة الجوية العراقية حلقت بارتفاعات منخفضة في سماء العاصمة بغداد، خلال ممارسات تخرج الدورة 110 في الكلية العسكرية والتي ستجري يوم 6 كانون وبينت الخلية، انه …

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