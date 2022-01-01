فرنسا تتولى رئاسة الاتحاد الأوروبي في أجواء ملبدة وماكرون يستغل الفرصة انتخابيا

2022/01/01 | 13:48 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في بروكسل في 17 كانون الأول/ديسمبر 2021 © تصوير مشترك/ا ف ب جون تيس باريس (أ ف ب) – تولت فرنسا السبت لستة أشهر الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي مع برنامج طموح لأوروبا “قوية” و”ذات سيادة”، قد يتأثر بفورة الإصابات الجديدة بكوفيد-19 والانتخابات الرئاسية في نيسان/أبريل.عند منتصف الليل تسلمت […]

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