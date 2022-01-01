قرار جديد من السعودية يخص المعتمرين والحجاج

2022/01/01 | 13:50 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سمحت السعودية، اعتبارا من اليوم السبت، لمتلقي جرعتين من لقاح “سبوتنيك V” الروسي المضاد لفيروس كورونا، بدخول المملكة، للقيام بزيارات قصيرة تشمل العمرة والحج.ويأتي هذا الإجراء بعد أن حدثت السعودية بروتوكولات الحجر المؤسسي والتي تسمح للأشخاص مكتملي التحصين بدخول … Readmore

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