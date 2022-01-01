الفياض: إغتيال سليماني والمهندس جريمة بحق العراق

2022/01/01 | 13:50 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد وصف رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض، اليوم السبت، عملية إغتيال سليماني والمهندس بأنها جريمة بحق سيادة العراق.وقال الفياض في كلمة له، ان اغتيال قادة النصر (أبو مهدي المهندي وقاسم سليماني) جريمة بحق سيادة العراق”، لافتا الى ان “جماهير الحشد اجتمعت اليوم وفاءً لدماء قادة النصر”.وأضاف، ان “أي وجود اجنبي …

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