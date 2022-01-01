مَن هي النجمة التلفزيونية الامريكية التي رحلت مع عيد ميلادها المئوي؟

2022/01/01 | 13:51 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الممثل بيتي وايت في لوس أنجليس في 29 كانون الثاني/يناير 2012 © غيتي/اف ب كيغن وينتر لوس انجليس (أ ف ب) – توفيت النجمة التلفزيونية الأميركية بيتي وايت قبل أيام من عيد مولدها المئة، على ما أفادت وسائل إعلام أميركية الجمعة نقلاً عن مدير أعمال الممثلة التي أضحكت الجمهور طوال أكثر من سبعة […]

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