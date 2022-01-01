لواء الاستيطان ، وكيل الإدارة المدنية في تحويل مناطق إطلاق النار الى مزارع استيطانية - مديحه الأعرج

2022/01/01 | 13:55 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#مديحه_الأعرج تقرير الاستيطان الأسبوعي من 25/12/2021-31/12/2021إعداد:مديحه الأعرج/المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطانتلجأ سلطات الاحتلال لوسائل شيطانية تمكنها من السطو على اراضي الفلسطينيين ، أما الأدوات فهي متعددة ومنها ما يسمى لواء الاستيطان ، الذي يضمّ مجموعات من المستوطنين ذات ارتباط بالحكومة الإسرائيلية ويقوم بتخصيص اراض للمستوطنين كمناطق رعي في مناطق إطلاق النار دون الحصول على مصا ......





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