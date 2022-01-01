اين يقع الربع الخالي..الاخطر على مستوى العراق

2022/01/01 | 13:55 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - ديالى

تشكل الصفرة اقصى شمال ديالى بمثابة الربع الخالي ذو البيئة العراقية، ولكنه الاخطر على مستوى البلاد باعتبارها اهم ممرات تسلله من تلال حمرين صوب المدن والقرى المحررة ولايكاد يمر اسبوع الا ويجري احباط محاولة تسلل من قبل خلايا داعش القادمة من صلاح الدين او كركوك.

وقال امر الفوج الرابع في لواء نداء ديالى في الحشد الشعبي فتاح العزاوي في تصريح خاص لـ (بغداد اليوم) ان "قواته في حالة استنفار دائم انها تقف على اهم بوابات تسلل داعش من حمرين صوب مدن وقرى ديالى عبر حوض الصفرة، حيث تقوم تلك القوات بإحباط محاولات التسلل بشكل متكرر وتقدم ضحايا لان شراسة المعارك هناك عنيفة جداً".

واضاف ان "قواته قدمت يوم امس شهيد واثنين من الجرحى فيما قتل ارهابي في احباط محاولة تسلل"، مبيناً انه "جرت معارك شرسة دامت لاكثر من نصف ساعة قبل حسمها".

واكد العزاوي ان "قواته في حالة استنفار في اعلى درجاته وتم اجراء عملية تمشيط لأهداف منتخبة للبحث عن خلايا داعش فيما لو تمكنت من الاختباء في حجور او انفاق في المنخفضات الصخرية القريبة من الصفرة".

من جانبه اوضح عثمان العبيدي وهو من اهالي الصفرة ان "الاهالي على مدار الوقت يحملون السلاح لدرى اي مخاطر خاصة واننا نشكل خط صد متقدم امام محاولات تسلل داعش"، لافتاً الى ان "قرى الصفرة هي من تمنع شر داعش على طريق كركوك- بغداد الاستراتيجي".

واشار العبيدي الى ان "الصفرة هي بمثابة الربع الخالي العراقي الذي يقف امام داعش منذ 5 سنوات متواصلة"، مؤكدا انه "لولا وجود الحشد والعشائر لتحول المنطقة الى مضافة كبيرة لداعش تهدد طريق كركوك- بغداد بمجازر دامية".

الى ذلك، اشار عبدالله خليل وهو مقاتل في الحشد العشائري الى ان "جغرافية الصفرة معقدة ويمكن من خلال قراءة الارض ومتغيراتها ان تكشف بان داعش مر من هنا وتعطي علامة تحذير مبكرة"، لافتا الى ان "الصفرة ليست منطقة عادية بل تمر بها خطوط كهرباء استراتيجية من بغداد صوب كركوك ومناطق أخرى".

واضاف خليل ان"الصفرة هي الاخطر على مستوى البلاد ولولا بسالة المقاتلين في نقاط لمرابطة لكان الوضع خطير جدا".

وكانت احدى نقاط المرابطة الامنية المتقدمة للحشد الشعبي في عمق الصفرة تصدت مساء يوم امس الى هجوم واسع من قبل داعش ما ادى الى استشهاد مقاتل من الحشد واصابة اثنين فيما قتل ارهابي.

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