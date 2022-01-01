مورينيو ينافس مانشستر يونايتد على صفقة فرنسية

2022/01/01 | 13:57 - المصدر: يس عراق

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يس عراق: بغداد

طلب البرتغالي جوزيه مورينيو، مدرب روما، الدخول في منافسة مع مانشستر يونايتد، على إحدى الصفقات الفرنسية خلال الموسم الحالي.

وينتهي عقد الفرنسي بوبكر كامارا مع مارسيليا في الصيف المقبل، ويرفض اللاعب حتى الآن كل عروض التجديد.

وزعمت العديد من التقارير، أن مانشستر يونايتد يرغب في ضم كامارا مجانًا الصيف المقبل، لتعويض مواطنه بول بوجبا القريب من مغادرة “أولد ترافورد”.

ووفقًا لصحيفة “ميرور” البريطانية، فإن مورينيو معجب أيضًا بقدرات كامارا، وطلب من مسؤولي روما التحرك لحسم الصفقة في يناير/كانون الثاني الجاري.

وأشارت إلى أن روما يدرك القوة المالية لمانشستر يونايتد التي قد تغري كامارا، لذا يحاول حسم الصفقة في الشتاء، ومنح النادي الفرنسي رسومًا منخفضة.

وأوضحت أن اللاعب الفرنسي يعرف باهتمام مانشستر يونايتد، وأن الأخير يستطيع منحه عقدًا أفضل من روما.

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