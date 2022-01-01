العامري: ثمن دماء قادة النصر هو خروج القوات المحتلة من العراق

2022/01/01 | 14:03 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أكد زعيم تحالف الفتح، هادي العامري، اليوم السبت، ان ثمن دماء قادة النصر الحاج الشهيد ابو مهدي المهندس والحاج الجنرال قاسم سليماني هو خروج القوات المحتلة من العراق.وقال العامري خلال كلمة بمسيرة “الرد المليوني” في الذكرى السنوية الثانية لاستشهاد قادة النصر، ان “قادة النصر رفاق درب وذكرى استشهادهم حزينة وأليمة على كل العراقيين”، […]

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