2022/01/01 | 14:04 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعا المرشد الايراني السيد علي خامنئي،

اليوم السبت، العراقيين الى متابعة

خروج القوات الامريكية ودورهم

الاستشاري في العراق "بذكاء"، مشيراً

إلى أن "تظاهرهم" بالانسحاب كان "ببركة

دماء الجنرال قاسم سليماني

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المرشد الايراني: على العراقيين متابعة الدور الاستشاري للامريكيين بـ"ذكاء") نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المرشد الايراني: على العراقيين متابعة الدور الاستشاري للامريكيين بـ"ذكاء") من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).