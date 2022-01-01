2022/01/01 | 14:04 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم: نزار حيدر

إِنَّ بِناء الدَّولة على الأَرض

يسبقهُ بناءَها في عقليَّة الزُّعماء

والقادة، فالدَّولةُ عقليَّة أَوَّلاً

وإِرادة ثانياً، وهي طريقة تفكير

وإِيمان بأُسُسٍ وعملٌ وإِنجازٌ

ونَجاحاتٌ يل

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (٢٠٢٢ عامُ الدَّولَة) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (٢٠٢٢ عامُ الدَّولَة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).