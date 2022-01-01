بيان: 45 صحفيا وعاملا في وسائل الإعلام، قتلوا أثناء أدائهم وظائفهم

2022/01/01 | 14:05 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- التهديدات التي تشكلها العصابات الإجرامية وعصابات المخدرات من الأحياء الفقيرة في المكسيك، وشوارع المدن الأوروبية في اليونان وهولندا، في ازدياد.

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