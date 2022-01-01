محافظة عراقية تضع خطة لمواجهة السيول المحتملة

2022/01/01 | 14:06 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكدت وزارة الموارد المائية، السبت، وضع خطة شاملة وموسعة لمواجهة السيول الطارئة في البصرة عبر تهيئة (66) آلية لدرء الفيضان ومعالجة السيول.

وقال مدير مديرية الموارد المائية في البصرة جمعة شياع في تصريح، اليوم (1 كانون الثاني 2021)، إن "الوزارة وبجميع تشكيلاتها على استعداد لمواجهة السيول والحالات الطارئة التي قد تحدث في محافظة البصرة خلال الأيام المقبلة" ،مشيرا الى "تهيئة (66) آلية لدرء الفيضان ومعالجة ومواجهة السيول المحتملة والمتوقع حدوثها".

وأضاف، أنه "تم وضع خطة شاملة وموسعة في مركز المحافظة وجميع الأقضية والنواحي للسيطرة على السيول حيث أعدت الخطة من قبل مديرية الموارد المائية في محافظة البصرة وبالتعاون مع خلية الأزمة في المحافظة برئاسة محافظ البصرة أسعد العيداني، وكذلك بالتعاون مع مديرية الدفاع المدني، ومديرية المجاري في المحافظة ، ومديرية ماء البصرة".

واوضح، أن"مديرية الموارد المائية على استعداد تام لمواجهة أي طارئ قد يحدث بسبب كثافة الأمطار التي قد تحدث في الأيام المقبلة والوضع سيكون مسيطرا عليه تماما وفي جميع مناطق المحافظة سواء كان في مركز المدينة أو في الأقضية والنواحي".

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