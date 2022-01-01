العامري: الحشد الشعبي سيبقى قويا

2022/01/01 | 14:09 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- واع

أكد رئيس تحالف الفتح هادي العامري اليوم السبت، أن الحشد الشعبي سيبقى قويا مهما تآمروا عليه، مشيرا الى أن فتوى السيد السيستاني قادت الى تحرير العراق.

وقال العامري خلال كلمته في المسيرة الشعبية التي خرجت اليوم وسط بغداد لاحياء الذكرى السنوية لاستشهاد قادة النصر: إن"الحشد الشعبي سيبقى قويا مهما تآمروا عليه"، مؤكدا أن "المهندس وسليماني قادا الركب لتحرير العراق من الإرهاب وسيبقيان في ضمير الأمة".

وأضاف العامري أن "الموقف الشجاع للشهيدين المهندس وسيلماني ورفاقهما قهر الارهاب الداعشي وأن الدم الطاهر للشهيدين ثمنه خروج القوات المحتلة من العراق".

وتابع: "عازمون على مواصلة الدرب وسنبقى اوفياء للعراق".

وانطلقت في العاصمة بغداد،اليوم السبت، مسيرة استذكار لاستشهاد قادة النصر ،فيما ندد المشاركون بالجريمة التي طالت قادة النصر قرب مطار بغداد في كانون الثاني العام 2020.

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