2022/01/01 | 14:09 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أصدر سلطان عمان هيثم بن طارق مرسوماً سلطانياً سامياً يقضي بالتصديق على الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2022.

وجاء في المرسوم، حسب وكالة الأنباء العمانية اليوم السبت، أنه بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة، وبعد العرض على مجلس عمان، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة، تقررالتصديق على الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2022 حسب الجداول المرفقة.

وطالب المرسوم جميع وحدات الجهاز الإداري للدولة، وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة بتنفيذ أحكام هذا المرسوم، كل في حدود اختصاصه.

وطبقاً للمرسوم، ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من الأول من الشهري الجاري.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (سلطان عمان يُصادق على الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2022) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (سلطان عمان يُصادق على الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2022) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).