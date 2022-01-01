كأنها نهاية العالم.. شاهد ما حدث لرواد متجر عندما حاصرتهم حرائق هائلة في كولورادو

2022/01/01 | 14:18 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كان هانت فراي، المقيم في كولورادو، يتسوق من أجل الحصول على مكملات غذائية لزوجته المريضة عندما طُلب منه فجأة بضرورة إخلاء متجر كوستكو حيث كانت الحرائق سريعة الحركة تنتشر في المنطقة بشكل مخيف، والتقط فراي لحظات الرعب التي عاشها السكان.

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