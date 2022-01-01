الأمم المتحدة تدعو الحكومة اليمنية السماح بإدخال أجهزة اتصالات إلى مطار صنعاء

2022/01/01 | 14:20 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعت الأمم المتحدة الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا إلى السماح باستيراد أجهزة اتصالات جديدة إلى مطار صنعاء الخاضع لسيطرة المتمردين الحوثيين لضمان “سلامة” الرحلات الجوية الإنسانية.وقال ديفيد غريسلي منسق الامم المتحدة للشؤون الانسانية في بيان ” تعرضت أجھزة الاتصالات … Readmore

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