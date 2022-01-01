العامري: سيبقى الحشد قوياً مهما تآمروا عليه

2022/01/01 | 14:21 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أكد رئيس تحالف الفتح هادي العامري، اليوم السبت، ان الحشد الشعبي سيبقى قوياً مهما تآمروا عليه.وقال العامري في كلمة له، ان “المهندس وسليماني قادا الركب لتحرير العراق من الإرهاب، وسيبقيان في ضمير الامة، مبينا ان “الموقف الشجاع للشهيدين ورفاقهما قهر الارهاب الداعشي”.وأضاف، ان “الدم الطاهر للشهيدين ثمنه خروج القوات المحتلة …

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