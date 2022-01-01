مجموعة “ايكيا” للأثاث سترفع أسعارها بـ9% في العام 2022  

2022/01/01 | 14:24 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متجر تابع لسلسلة “ايكيا” في مدينة نانت الفرنسية في 13 كانون الثاني/يناير 2021 © ا ف ب/ارشيف لويك فينانس ستوكهولم (أ ف ب) – أعلنت مجموعة “ايكيا” السويدية للأثاث الخميس أنها ستُضطر على زيادة أسعارها بمعدّل 9% في العام 2022 في مواجهة مشاكل النقص في المواد الأساسية وارتفاع كلفة النقل في الاقتصاد العالمي.[…]

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