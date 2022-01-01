2022/01/01 | 14:24 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لندن-(أ ف ب) – منحت الملكة إليزابيث الثانية الجمعة كاميلا، زوجة وريث العرش البريطاني الأمير تشارلز، “وسام الرباط” من رتبة “سيدة” (Dame)، وهو أعلى ألقاب الفروسية في المملكة المتحدة، مكرّسة بذلك الدور المتعاظم في النظام الملكي لهذه الشخصية التي لم تكن محبوبة سابقاً.وأوضح قصر باكنغهام في بيان أن “جلالة الملكة سعيدة بمنحها صاحبة […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إليزابيث الثانية تكرّس دور كاميلا زوجة وريث العرش البريطاني بمنحها “وسام الرباط”) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (إليزابيث الثانية تكرّس دور كاميلا زوجة وريث العرش البريطاني بمنحها “وسام الرباط”) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الزمان).