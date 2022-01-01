2022/01/01 | 14:24 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- منزل تشتعل فيه النيران في مدينة لويسفيل في كولورادو في 30 كانون الأول/ديسمبر 2021 © غيتي/غيتي بواسطة ا ف ب مارك بيسكوتي سوبريور (الولايات المتحدة) (أ ف ب) – أخمد الجزء الأكبر من الحرائق التي أتت “في غمضة عين” على أحياء كاملة في ولاية كولورادو الأميركية ليل الجمعة السبت، إثر تساقط ثلوج كثيفة […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ظاهرة غريبة.. حرائق مفاجئة تلتهم مناطق سكنية ثم تنزل الثلوج فوقها) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ظاهرة غريبة.. حرائق مفاجئة تلتهم مناطق سكنية ثم تنزل الثلوج فوقها) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الزمان).