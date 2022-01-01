بيتي وايت.. رحيل

2022/01/01 | 14:27 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توفيت النجمة التلفزيونية الأميركية بيتي وايت قبل أيام من عيد مولدها المئة، على ما أفادت وسائل إعلام أميركية الجمعة نقلاً عن مدير أعمال الممثلة التي أضحكت الجمهور طوال أكثر من سبعة عقود من خلال أدوارها في مسلسلات أبرزها، الفتيات الذهبيات "ذي غولدن غيرلز".

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