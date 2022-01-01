2022/01/01 | 14:38 - المصدر: موازين نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تنويه من الدفاع: طائرات القوة الجوية ستحلق في سماء بغداد "بارتفاع مناسب" هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع موازين نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2022/01/01 | 14:38.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع موازين نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تنويه من الدفاع: طائرات القوة الجوية ستحلق في سماء بغداد "بارتفاع مناسب") نشر أولاً على موقع (موازين نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تنويه من الدفاع: طائرات القوة الجوية ستحلق في سماء بغداد "بارتفاع مناسب") من خلال مصدره الأصلي أي موقع (موازين نيوز).