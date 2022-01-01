2022/01/01 | 14:40 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة - واع

قالت وزارة الصناعة في كوريا الجنوبية، إن الصادرات ارتفعت بنسبة 25.8% في عام 2021 مقارنة بالعام السابق.

وذكرت الوزارة، أن الصادرات سجلت أعلى مستوى لها على الإطلاق، على خلفية الطلب القوي على الرقائق والمنتجات النفطية وسط الانتعاش الاقتصادي العالمي.

وبلغ حجم هذه الصادرات 644.54 مليار دولار في العام الماضي، مقارنة بـ 512.5 مليار دولار في عام 2020.



وهذا أعلى مؤشر تم تسجيله منذ عام 1956، وتجاوزت الرقم القياسي السابق المسجل في عام 2018 والبالغ 604.9 مليار دولار.

وسجل إجمالي حجم التجارة رقما قياسيا سنويا بلغ 1.26 تريليون دولار في العام الماضي، لتصبح كوريا الجنوبية ثامن أكبر دولة تجارية في العالم.

وتابعت الوزارة القول، أن أهم صادرات البلاد هي أشباه الموصلات والبتروكيماويات.

وأضافت الوزارة أن صادرات كوريا الجنوبية إلى نمت في العام الماضي إلى الصين والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي ودول آسيان والهند.

المصدر: وكالات

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (صادرات كوريا الجنوبية تحقق ارتفاعاً بنسبة 25.8% في العام 2021) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (صادرات كوريا الجنوبية تحقق ارتفاعاً بنسبة 25.8% في العام 2021) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).