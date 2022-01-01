بي بي سي: محمد صلاح أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي 2021

2022/01/01 | 14:40 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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حصل الدولي المصري ولاعب فريق ليفربول محمد صلاح، على لقب أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي الممتاز خلال عام 2021، حسب التصويت الذي أجرته شبكة bbc.

وحصل محمد صلاح على 60% من إجمالي الأصوات في استفتاء “بي بي سي” العالمية، متقدمًا على لاعب وست هام ديكلان رايس صاحب الـ7%، بينما جاء مدافع مانشستر سيتي روبن دياز في المركز الثالث بـ6%.

ويقدم محمد صلاح أداءً أكثر من رائع في الموسم الحالي من الدوري الإنجليزي، حيث يتصدر قائمة الهدافين برصيد 15 هدفًا ولديه 9 تمريرات حاسمة، بعد مرور 20 جولة، إذ أنهى الموسم الماضي من “البريميرليغ” في المركز الثاني في جدول الهدافين برصيد 22 هدفًا، خلف النجم الإنجليزي هاري كين.

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