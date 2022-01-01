الخوف كان عنوان احتفالات رأس السنة في أوروبا.. كيف أثر انتشار متحوّر “أوميكرون” عليها؟

2022/01/01 | 14:49 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استهلّت أوروبا عامها الجديد و“أوميكرون” يُلقي بظلاله عليها.هنا، في المملكة المتحدة، حثّ رئيس الوزراء بوريس جونسون خلال كلمته الخاصة بنهاية العام الجميع على توخي الحذر بشأن تجمّعاتهم ليلة رأس السنة.وسجّلت فرنسا أيضًا عددًا قياسيًا من الحالات.أما ألمانيا فألغت أيضًا عروض الألعاب النارية الكبيرة في برلين، والتجمعات الاجتماعية المحدودة عشية رأس السنة الجديدة.

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