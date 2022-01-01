2022/01/01 | 14:50 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم بارفيز بخاري لقي 12 شخصا على الأقلّ حتفهم وأصيب 13 آخرون بجروح في تدافع وقع فجر السبت في ضريح هندوسي في الشطر الخاضع لإدارة الهند من كشمير، وفق السلطات.ووقع الحادث قرابة الساعة الثالثة صباحا (21,30 بتوقيت غرينتش) فيما … Readmore

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مقتل 12 شخصا على الأقل بتدافع في ضريح هندوسي في الهند) نشر أولاً على موقع (ساحات التحرير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مقتل 12 شخصا على الأقل بتدافع في ضريح هندوسي في الهند) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ساحات التحرير).