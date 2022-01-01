بغداد: حملة أمنية واعتقالات في الدورة وحي العامل والشعب والشرطة الرابعة

2022/01/01 | 14:58 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أعلنت مديرية شرطة النجدة، السبت، تنفيذ واجبات أمنية وخدمية في مناطق متفرقة من العاصمة بغداد.

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وذكر بيان للمديرية، تلقى "ناس" نسخة منه، (1 كانون الأول 2021)، أن "مفارز مديرية النجدة نفذت واجبات ومهام امنية وخدمية خلال ال٢٤ ساعة الماضية في عموم العاصمة بغداد.

وأضاف أن "العمليات أسفرت عن القبض على (٤) متهمين بحوزتهم سلاح غير مرخص (مسدس وبندقيتين نوع كلاشنكوف) ضمن مناطق (حي اور، والشرطة الرابعة، والدورة) من قبل دوريات نجدة (الشعب، وحي العامل، والدورة)، كذلك القبض على شخصين بحوزتهما جهازين لتعاطي المخدرات ضمن شارع القناة من قبل دوريات نجدة الصمود، بالاضافة الى القبض على عدد من المخمورين، وضبط مجموعة من العجلات (عليها اشارات حجز او مخالفة للتعليمات القانونية او مظللة او بدون لوحات تسجيل)".

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