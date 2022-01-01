سوريا.. مقتل امرأة وثلاثة أطفال في غارة روسية على إدلب

2022/01/01 | 14:58 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، السبت، بمقتل وإصابة عدد من النازحين السوريين جراء غارة روسية على منطقة خفض التصعيد شمالي سوريا.

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