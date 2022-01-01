الأردن تكشف عن إجمالي واردات المملكة من نفط العراق خلال آخر 4 أشهر

2022/01/01 | 15:06 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واردات المملكة من نفط العراق لشهر ديسمبر الماضي بلغت 309670 برميل.

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