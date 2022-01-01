الكشف عن وجهة هالاند المستقبلية

2022/01/01 | 15:11 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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كشف الدولي النرويجي إيرلينغ هالاند مهاجم فريق بوروسيا دورتموند الألماني، عن وجهته المقبلة في ظل رغبة العديد من الأندية الأوروبية في ضمه.

وكشفت صحيفة "آس" الإسبانية عن كلمات هالاند لبعض الجماهير التي التقت به خلال العطلة التي قضاها مؤخرا بمدينة ماربيل ا الإسبانية.

وقال الدولي النرويجي للجماهير التي سألته عن مستقبله: "سألعب هنا في إسبانيا"، ويحظى صاحب الـ21 عاما باهتمام عدة أندية أوروبية كبرى، مثل ريال مدريد، برشلونة، مانشستر سيتي، مانشستر يونايتد، باريس سان جيرمان.

ويوجد في عقد هالاند مع النادي الألماني الذي ينتهي في صيف 2024، شرط جزائي، يصل إلى 75 مليون يورو، وسط رغبة كبيرة لدى ثنائي إسبانيا ريال مدريد وبرشلونة في ضمه، بالإضافة لأندية أوروبا الكبرى.

المصدر: وكالات

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