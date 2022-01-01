أهالي تل حميس السورية يعترضون رتلاً أمريكياً

2022/01/01 | 15:11 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعترض أهالي بلدة تل حميس في سوريا رتلاً تابعاً للقوات الأمريكية كان خارجاً من دوار تل حميس بريف الحسكة.

وقالت مصادر محلية من بلدة تل حميس لوكالة الأنباء السورية (سانا) إن أهالي المنطقة اعترضوا رتلاً مؤلفاً من 5 مدرعات وسيارة عسكرية تابعة للقوات الأمريكية ورشقوه بالحجارة وأجبروه على التراجع ومغادرة المنطقة.

ولفتت المصادر إلى أن مجموعة مسلحة تابعة لقوات “قسد” فرضت طوق حماية حول رتل الاحتلال حتى غادر المنطقة.

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