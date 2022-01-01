عائلة الشهيد سليماني تهدي الامام الخامنئي إحدى مذكرات الجنرال

2022/01/01 | 15:15 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أهدت عائلة الشهيد الجنرال قاسم سليماني، اليوم السبت، قائد الثورة الاسلامية الامام الخامنئي، إحدى مذكرات الشهيد سليماني التي يعبّر فيها عن “شوقه للشهادة ولمن سيقتله وعن وعده بالشفاعة له إن قتله”.وفيما يلي نص المذكرة المترجم للعربية..إن “قتلتَني سأشفع لك، أبحثُ عن قاتلي، وكم أنا مشتاق لرؤيته فهو من سيوصلني إلى قمة السعادة… […]

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