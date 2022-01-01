الأردن يشدّد قواعد الدخول الى مؤسسات القطاعين العام والخاص مع بدء العام 2022

2022/01/01 | 15:18 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عمان-(أ ف ب) – تدخل الإجراءات الحكومية الأردنية الجديدة المرتبطة بفيروس كورونا والتي تسمح للملقحين وحاملي فحوص الكشف عن الفيروس السلبية وحدهم بدخول الدوائر الحكومية والمحال التجارية والمطاعم والمخابز والمقاهي والفنادق في المملكة، حيز التنفيذ اعتبارا من السبت.وفرضت غرامات ضخمة بآلاف الدولارات على المخالفين.وبحسب أمر الدفاع الجديد الذي أصدره رئيس الوزراء بشر […]

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