العراق بطلاً للعرب بالاثقال

2022/01/01 | 15:28 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - اربيل

توج المنتخب الوطني، اليوم السبت، ببطولة العرب بالاثقال بالبطولة التي اختتمت امس في شقلاوة باربيل .

وحصل منتخبنا على تسع ميداليات ملونة رجحته على ثاني للبطولة المنتخب السعودي.

كما حصل العراق على المركز الاول الشابات والشباب والناشئين وبرز خلال البطولة موهبة عراقية بفئة الناشئات وهي عذراء محمد التي حصلت على ست ميداليات

فيما اختارت اللجنة المنظمة إسراء محسن أفضل لاعبة في البطولة.

واختتم الحفل بحضور وزير الشباب والرياضة عدنان درجال الذي أكد ان نجاح البطولة العربية بالاثقال مدعاة فخر وحافز بالتطور والسعي لتنظيم بطولة آسيوية باللعبة التي بدأت بالتقدم والنتائج التي تحققت ببطولة العرب خير دليل.

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