حكايات من الفولكلور الكردي-حكاية شاقولي الأخرق العاثر الحظ - ماجد الحيدر

2022/01/01 | 15:35 - المصدر: الحوار المتمدن

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#ماجد_الحيدر الحكاية التاسعةحكاية شاقولي، الأخرق العاثر الحظيحكى أن رجلاً يدعى شاقولي عاش في إحدى القرى.



كان فقيراً معدماً لا زوجة له ولا ولد ولهذا تراه يدور على القرى ويمكث ضيفاً على إحداها بضعة أيام ثم يغادرها الى غيرها حتى غدا معروفاً بين أهل المنطقة.في مغرب أحد الأيام حل شاقولي ضيفاً على واحدة من تلك القرى وقصد بيت صديق له.



رحبت به سيدة البيت وقالت له:- يا شاقولي.



لقد وضعتُ قدراً من "كب ......





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