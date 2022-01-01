باكستان والهند يتبادلان قوائم المنشآت والمرافق النووية

2022/01/01 | 15:36 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد أعلنت وزارة الخارجية الباكستانية، اليوم السبت، أن حكومتي دلهي وإسلام أباد الهندية تبادلتا قوائم المنشآت والمرافق النووية في البلدين.وقالت الوزارة في بيان، إن التبادل السنوي جرى وفقا لاتفاقية “حظر الهجمات على المنشآت والمرافق النووية” الموقعة بين الجارتين النوويتين في كانون الأول (ديسمبر) 1988 والمصادق عليها في كانون الثاني (يناير) 1991.

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