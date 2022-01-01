إنفجار في البصرة

2022/01/01 | 15:37 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انفجار لغم ارضي في صحراء الرميلة بقضاء الزبير بمحافظة البصرة.

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